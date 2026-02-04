Kochen mit Keilholz: Rezept aus dem Chemnitzer Opernball-Menü zum Nachkochen für zu Hause

Sie haben keine Karte für den Opernball, sind aber neugierig, was dort aufgetischt wird? Roland Keilholz verrät die Zutaten eines Teils und erinnert sich an einen Schreck-Moment hinter den Ballkulissen.

Am Samstag wird in Chemnitz der 22. Opernball gefeiert. Bei 18 oder 19 davon – ganz genau weiß er es nicht mehr – war der Gastronom Roland Keilholz für das Menü zuständig. Das ist eine handfeste logistische und gastronomische Herausforderung. Denn 900 Gäste erwarten frisch zubereitete Speisen der Extraklasse an einem Ort, an dem es gar...