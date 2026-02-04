Doppeltes Unfall-Pech für 86-jährigen Autofahrer in Reichenbach

Ein Unfall mit Folgeunfall hat sich am Dienstagvormittag in Reichenbach ereignet. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Doppeltes Unfallpech hatte am Dienstagvormittag ein 86-jähriger Autofahrer in Reichenbach. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war der Senior gegen 8.40 Uhr mit seinem Mazda auf dem Obermylauer Weg aus Richtung Dammsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Klinkhardtstraße unterwegs. Dabei fuhr er zu weit mittig und stieß mit dem Seitenspiegel...