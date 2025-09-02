Chemnitzerinnen wollen Pepp ins Messe-Business bringen

Zwei Frauen gründen eine Firma im Bereich Veranstaltungen, weil sie mit dem, was es auf dem Markt gibt, nicht zufrieden sind. Was sie nun anders machen und was sie auf keinen Fall wollen.

Als sich Denise Liebscher und Isabel Schumann vor zwölf Jahren kennenlernten, haben sie nicht geahnt, dass sie einmal zusammen eine Firma gründen. „Ich habe damals ein Model gesucht", erzählt Isabel Schumann, die ein Kosmetikstudio in Frankenberg betreibt. Aus dem Model ist eine Freundin und schließlich Geschäftspartnerin geworden. Denise...