Schloss Rochlitz: Traumkulisse für Hochzeiten – und für Polarlichterjäger.
Schloss Rochlitz: Traumkulisse für Hochzeiten – und für Polarlichterjäger. Bild: Bastian Rakow/Archiv
Schloss Rochlitz: Traumkulisse für Hochzeiten – und für Polarlichterjäger.
Schloss Rochlitz: Traumkulisse für Hochzeiten – und für Polarlichterjäger. Bild: Bastian Rakow/Archiv
Rochlitz
Das gibt es nur auf Schloss Rochlitz: Hochzeitsmesse mit (fast) echter Trauung
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Am 1. Februar startet mit „Yes“ wieder die Messe für Traumhochzeiten in Rochlitz. Es gibt nicht nur Kleider zu bestaunen, sondern auch alles Drumherum. Und man sieht, wie eine Trauung abläuft.

Hochzeitsinspirationen in einzigartiger historischer Kulisse bietet am nächsten Sonntag wieder die Hochzeitsmesse „Yes“. Zum dritten Mal in Folge lädt dazu die Cherish Love GbR von Isabel Schumann und Denise Liebscher aus Chemnitz ein. Am 1. Februar sind von 10 bis 17 Uhr nach aktuellem Stand insgesamt 21 Aussteller dabei.
