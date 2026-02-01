Sieben Dinge, die eine Hochzeit noch schöner machen: Schloss Rochlitz setzt neue Trends

Rochlitz
Zur Hochzeitsmesse hinter Burgmauern gab es Angebote, die dem Tag der Tage ein Sahnehäubchen aufsetzen. Die Tipps von Gästebuch über Fotobox bis Longcake – und was sie kosten.
Brautkleid, Anzug, Ringe, Blumen und Musik: Das sind Standards bei Hochzeiten, ohne die man natürlich auch heiraten kann. „Nice to have“ nennt man die Dinge, die dem schönsten Tag im Leben noch die Krone aufsetzen. Die gut besuchte Hochzeitsmesse auf Schloss Rochlitz zeigte am Sonntag bei ihrer dritten Auflage eine große Vielfalt.
