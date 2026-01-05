MENÜ
Betriebsleiter Michel Trafojer im „Café & Tee Contor“ auf der Inneren Klosterstraße.
Betriebsleiter Michel Trafojer im „Café & Tee Contor“ auf der Inneren Klosterstraße. Bild: Elisa Leimert
Mitarbeiterin Lara im Café „Cortina“. Der Cappuccino wird mit einer Siebträgermaschine zubereitet.
Mitarbeiterin Lara im Café „Cortina“. Der Cappuccino wird mit einer Siebträgermaschine zubereitet. Bild: Elisa Leimert
Das neuste Coffee-to-go-Angebot in Chemnitz: Yuliia Fediuk eröffnete erst vor knapp einem Monat ihr Café „Bloom Boom“ im Tietz.
Das neuste Coffee-to-go-Angebot in Chemnitz: Yuliia Fediuk eröffnete erst vor knapp einem Monat ihr Café „Bloom Boom“ im Tietz. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Coffee to go in der Chemnitzer Innenstadt: Die Preise und Angebote im Check
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Weg zur Arbeit noch fix einen Kaffee zum Mitnehmen holen – besonders an einem dunklen Wintermorgen ist das beliebt. Wo ist der Kaffee im Zentrum am günstigsten und wo gibt es Besonderes?

Wer in der Chemnitzer Innenstadt Kaffee sucht, wird fast an jeder Ecke fündig. Ob an der Zentralhaltestelle, in der Galerie Roter Turm oder auf der Inneren Klosterstraße: Über 20 Filialen und Lokale bieten Coffee to go an. Unsere Redakteurin hat sich bei einigen umgeschaut und nachgefragt: Was ist im Angebot? Was kostet ein Becher? Wo steht...
