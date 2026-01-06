Kaffee to go in Freiberg: Wer es anbietet, was es kostet und welche Besonderheiten es gibt

Schnell noch einen Kaffee, dann ran an die Arbeit. Angebote für Kaffee zum Mitnehmen gibt es in Freiberg reichlich. Die „Freie Presse“ hat sie getestet.

Kaffee gibt es in Freiberg genug, teils sogar selbst geröstet. Im Becher zum Mitnehmen macht er sich gut als kleiner Genuss zwischendurch oder als dringend benötigter Energieschub. Wo die Freiberger ihren Lieblingskaffee finden. Kaffee gibt es in Freiberg genug, teils sogar selbst geröstet. Im Becher zum Mitnehmen macht er sich gut als kleiner Genuss zwischendurch oder als dringend benötigter Energieschub. Wo die Freiberger ihren Lieblingskaffee finden.