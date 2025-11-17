Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Crosslauf: Limbacher räumen bei der Landesmeisterschaft ab

Josephine Heine (W13) setzte sich gleich zum Start vom Feld ab und gab diesen Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her.
Josephine Heine (W13) setzte sich gleich zum Start vom Feld ab und gab diesen Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her. Bild: Christian Wobst
Josephine Heine (W13) setzte sich gleich zum Start vom Feld ab und gab diesen Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her.
Josephine Heine (W13) setzte sich gleich zum Start vom Feld ab und gab diesen Vorsprung bis zum Ende nicht mehr her. Bild: Christian Wobst
Chemnitz Umland
Crosslauf: Limbacher räumen bei der Landesmeisterschaft ab
Von Christian Wobst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Josephine Heine (W13) verteidigt Titel aus dem Vorjahr. Aber auch in den Mannschaftswertungen und anderen Altersklassen können die Läufer aus Limbach-Oberfrohna punkten.

Die Crossstrecke der diesjährigen Landesmeisterschaft im mittelsächsischen Naundorf hatte es in sich. Auf mehreren Distanzen in verschiedenen Altersklassen führte sie am Samstag rund um den Mittelpunkt von Sachsen. Der Laufverein Limbach 2000 war stark dabei. In der W13 räumten drei Sportlerinnen auf der 2,8-km-Distanz ab: Josephine Heine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
11.11.2025
3 min.
Ein Hund als „Luxusgegenstand“? Stadtrat von Limbach-Oberfrohna streitet über Hundesteuer-Erhöhung
Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen.
Seit 25 Jahren ist die Hundesteuer in Limbach-Oberfrohna nicht gestiegen. Das wollte das Rathaus ändern und scheiterte – bereits zum dritten Mal. Zuvor gab es hitzige Diskussionen im Stadtrat.
Julia Grunwald
06.11.2025
1 min.
Japanischer Wrestling-Star kommt nach Limbach-Oberfrohna
Am 15. November findet in Limbach-Oberfrohna ein Wrestling-Event statt.
Bei der „wXw Wrestling Live Tour“ in Limbach-Oberfrohna wird Wrestler Tetsuya Naito auftreten. In Japan hat er bereits zahlreiche Titel geholt.
Julia Grunwald
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
Mehr Artikel