Crosslauf: Limbacher räumen bei der Landesmeisterschaft ab

Josephine Heine (W13) verteidigt Titel aus dem Vorjahr. Aber auch in den Mannschaftswertungen und anderen Altersklassen können die Läufer aus Limbach-Oberfrohna punkten.

Die Crossstrecke der diesjährigen Landesmeisterschaft im mittelsächsischen Naundorf hatte es in sich. Auf mehreren Distanzen in verschiedenen Altersklassen führte sie am Samstag rund um den Mittelpunkt von Sachsen. Der Laufverein Limbach 2000 war stark dabei. In der W13 räumten drei Sportlerinnen auf der 2,8-km-Distanz ab: Josephine Heine...