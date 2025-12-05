Da schlittern sogar Pferde: Eismärchen „König Drosselbart“ sorgt für Begeisterung in Chemnitz

Seit Donnerstag wird das Eismärchen „König Drosselbart" im Jutta Müller Eissportzentrum aufgeführt. Im Kulturhauptstadt-Jahr hatten einige Chemnitzer Wahrzeichen einen besonderen Auftritt.

Das Chemnitzer Eismärchen ist ein Klassiker und Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern. Jährlich sorgen die Macher vom Chemnitzer Eislauf-Club für neue Höhepunkte und beeindruckende Umsetzungen bekannter Märchen. In der 2025er-Version stand im Jutta Müller Eissportzentrum so einiges unter dem Motto der Kulturhauptstadt.