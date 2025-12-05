Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Da schlittern sogar Pferde: Eismärchen „König Drosselbart“ sorgt für Begeisterung in Chemnitz

Für eine tierische Überraschung sorgte der Einsatz von Islandpferden, auf denen sich die Hauptdarsteller Kevin Gassner und Anne-Marie Wolf (v. li.) äußerst wohl fühlten.
Für eine tierische Überraschung sorgte der Einsatz von Islandpferden, auf denen sich die Hauptdarsteller Kevin Gassner und Anne-Marie Wolf (v. li.) äußerst wohl fühlten. Bild: Peggy Schellenberger
Die ehemalige Eistänzerin Anne Marie Wolf mit dem Eiskunstlaufpaar Anni Jahnke und Tim Fünfer (v. li.).
Die ehemalige Eistänzerin Anne Marie Wolf mit dem Eiskunstlaufpaar Anni Jahnke und Tim Fünfer (v. li.). Bild: Peggy Schellenberger
Seit Donnerstag führen über 200 Sportler das Eismärchen „König Drosselbart auf.
Seit Donnerstag führen über 200 Sportler das Eismärchen „König Drosselbart auf. Bild: Peggy Schellenberger
Eine stimmungsvolle Kulisse erleben die Besucher im Jutta Müller Eissportzentrum.
Eine stimmungsvolle Kulisse erleben die Besucher im Jutta Müller Eissportzentrum. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Da schlittern sogar Pferde: Eismärchen „König Drosselbart“ sorgt für Begeisterung in Chemnitz
Von Peggy Schellenberger
Seit Donnerstag wird das Eismärchen „König Drosselbart" im Jutta Müller Eissportzentrum aufgeführt. Im Kulturhauptstadt-Jahr hatten einige Chemnitzer Wahrzeichen einen besonderen Auftritt.

Das Chemnitzer Eismärchen ist ein Klassiker und Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern. Jährlich sorgen die Macher vom Chemnitzer Eislauf-Club für neue Höhepunkte und beeindruckende Umsetzungen bekannter Märchen. In der 2025er-Version stand im Jutta Müller Eissportzentrum so einiges unter dem Motto der Kulturhauptstadt.
