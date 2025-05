Das nie ganz aufgeklärte Schicksal von Bernhard Rath – die „Lager-Odyssee“ eines Chemnitzer Kaufmanns

Zum Kriegsende vor 80 Jahren: Zwölf Chemnitzer Juden gehörten 1945 zu den Befreiten des Konzentrationslagers Auschwitz. Nicht alle überlebten. Manche Familien mussten Jahre auf Informationen warten.

Der 10. April 1945 ging als Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in die jüngere Geschichte ein. Zu den Häftlingen gehörten unter anderem die zwölf Chemnitzer Juden, die nach Kriegsausbruch im Zuge der „Septemberaktion“ verhaftet und am 12. Oktober 1939 nach Buchenwald überstellt worden waren. Acht von ihnen fanden in der...