  • „Das versteht doch kein Mensch mehr“: Wie ein Chemnitzer Solar-Pionier die Energiewende sieht

Ullrich Hintzen, Geschäftsführer der Fasa aus Chemnitz, neben Sonnenkollektoren auf dem Dach des ehemaligen Wismut-Bettenhauses in Oberwiesenthal.
Bild: Eva-Maria Hommel
Ullrich Hintzen, Geschäftsführer der Fasa aus Chemnitz, neben Sonnenkollektoren auf dem Dach des ehemaligen Wismut-Bettenhauses in Oberwiesenthal.
Ullrich Hintzen, Geschäftsführer der Fasa aus Chemnitz, neben Sonnenkollektoren auf dem Dach des ehemaligen Wismut-Bettenhauses in Oberwiesenthal. Bild: Eva-Maria Hommel
Chemnitz
„Das versteht doch kein Mensch mehr“: Wie ein Chemnitzer Solar-Pionier die Energiewende sieht
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Seit mehr als 30 Jahren baut die Fasa Solarhäuser - sogar im kalten Erzgebirge. Gründer Ullrich Hintzen hat der „Freien Presse“ erzählt, warum er an den Standort glaubt.

Für eine Solarthermie-Anlage kann man sich viele geeignete Orte vorstellen: Eine Wüste in Nordafrika, einen Weinberg in Südeuropa oder ein Hausdach im sonnigen Rheintal. Aber ein Apartmenthaus am Fichtelberg, auf rund 1100 Metern Höhe, gleich neben dem Skihang?
