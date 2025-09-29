„Das versteht doch kein Mensch mehr“: Wie ein Chemnitzer Solar-Pionier die Energiewende sieht

Seit mehr als 30 Jahren baut die Fasa Solarhäuser - sogar im kalten Erzgebirge. Gründer Ullrich Hintzen hat der „Freien Presse“ erzählt, warum er an den Standort glaubt.

Für eine Solarthermie-Anlage kann man sich viele geeignete Orte vorstellen: Eine Wüste in Nordafrika, einen Weinberg in Südeuropa oder ein Hausdach im sonnigen Rheintal. Aber ein Apartmenthaus am Fichtelberg, auf rund 1100 Metern Höhe, gleich neben dem Skihang?