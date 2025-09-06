„Entscheidend für den Skisport im Erzgebirge“: Was wird aus dem historischen Sporthotel in Oberwiesenthal?

Jahrelang verfiel das Sporthotel am Fichtelberg, jetzt geht die Sanierung voran. Wann kann man dort wieder übernachten, und was erwartet die Gäste? Die „Freie Presse“ hat schon mal reingeschaut.

Ein warmer Spätsommertag in Oberwiesenthal, die Skipisten liegen leer in der Sonne, im Ort ist nicht viel los. Aber Sebastian Clauß weiß, dass sich das bald ändern wird. „Das Erzgebirge entwickelt sich immer mehr zum Ganzjahresziel", sagt er. Ein beliebtes Mantra bei Touristikern. Doch Clauß scheint davon überzeugt zu sein. Immerhin...