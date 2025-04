„Das war ein Schandfleck“: Was Anwohner und Besucher zum Chemnitzer Karl-Schmidt-Rottluff-Haus sagen

Am ersten Öffnungstag standen Hunderte Gäste Schlange. Das Interesse an der Eröffnung des sanierten Künstler-Hauses war groß. Selbst aus Dresden reisten Interessierte an.

Es ist kurz vor 15 Uhr am Sonntagnachmittag. Die Limbacher Straße ist auf einem Teil für Autofahrer gesperrt, in den Nebenstraßen staut es sich. Vor dem sanierten Karl-Schmidt-Rottluff Haus steht eine lange Schlange. Guter Dinge kommen aus Richtung Rabenstein Gabi und Conny Metz über die Autobahnbrücke geschlendert. Sie haben die lange...