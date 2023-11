Der erste Bürgerrat für Ernährung: Eine Chemnitzerin diskutiert in Berlin mit

„Ernährung im Wandel“ ist das Thema des Bürgerrats, der vor einigen Wochen die Arbeit aufgenommen hat. 160 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland wurden per Losverfahren ausgewählt. Eine von ihnen ist Jana Weber.

Es war im Sommer, als Jana Weber einen Brief in ihrem Briefkasten entdeckte. Post vom Bundestag. „Ich dachte erst, das ist ein Witz“, erzählt die 45-Jährige. 20.000 Menschen wurden angeschrieben, ein Querschnitt der Bevölkerung. Wer sich zurückmeldete, kam in eine Art Lostopf. Daraus wurden 160 Bürgerinnen und Bürgerinnen für den ersten...