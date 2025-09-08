Der Gefängniswärter als Hobby-Imker: Patrick Clauß kreiert Honig aus dem Muldental

In Hartmannsdorf verwandelt Patrick Clauß Honigwaben in Gläser voller Frühjahrs- und Sommertracht. Doch der Prozess ist aufwendig und voller Tradition. Welche Rolle das Schloss Rochsburg dabei spielt.

Mehrere Hundert Honig-Gläser zu je 500 Gramm sind gefüllt. Für Hobby-Imker Patrick Clauß ist die Saison beendet. Der 48-Jährige kann aber nicht die Hände in den Schoß legen. „Jetzt wird der Grundstock für das nächste Jahr gelegt“, sagt der Hartmannsdorfer. 21 Völker mit 40.000 bis 50.000 Bienen betreut er. Pro Tag legt eine Königin...