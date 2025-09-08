Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Der Gefängniswärter als Hobby-Imker: Patrick Clauß kreiert Honig aus dem Muldental

Stolz zeigt Hobby-Imker Patrick Clauß seine verschiedenen Honig-Sorten mit dem Motiv der Rochsburg.
Stolz zeigt Hobby-Imker Patrick Clauß seine verschiedenen Honig-Sorten mit dem Motiv der Rochsburg. Bild: Bettina Junge
Stolz zeigt Hobby-Imker Patrick Clauß seine verschiedenen Honig-Sorten mit dem Motiv der Rochsburg.
Stolz zeigt Hobby-Imker Patrick Clauß seine verschiedenen Honig-Sorten mit dem Motiv der Rochsburg. Bild: Bettina Junge
Update
Chemnitz Umland
Der Gefängniswärter als Hobby-Imker: Patrick Clauß kreiert Honig aus dem Muldental
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hartmannsdorf verwandelt Patrick Clauß Honigwaben in Gläser voller Frühjahrs- und Sommertracht. Doch der Prozess ist aufwendig und voller Tradition. Welche Rolle das Schloss Rochsburg dabei spielt.

Mehrere Hundert Honig-Gläser zu je 500 Gramm sind gefüllt. Für Hobby-Imker Patrick Clauß ist die Saison beendet. Der 48-Jährige kann aber nicht die Hände in den Schoß legen. „Jetzt wird der Grundstock für das nächste Jahr gelegt“, sagt der Hartmannsdorfer. 21 Völker mit 40.000 bis 50.000 Bienen betreut er. Pro Tag legt eine Königin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.07.2025
5 min.
Tunesischer Imker aus Chemnitz: Der größte „Arbeitgeber“ in Mittelbach
Mohamed Ben Hassen aus Mittelbach liebt seine Bienen. Im Winter, wenn die Tiere nicht umhersummen, sehnt er den Frühling herbei.
Mohamed Ben Hassen ist Hobby-Imker. Neben seiner Arbeit betreibt er mit mindestens 500.000 Bienen eine Honigproduktion. Allerdings sind die männlichen Tierchen ganz schön faul und haben nur auf eins Lust.
Christian Mathea
19:00 Uhr
7 min.
Elfer-Drama und Schützenfeste – Stimmen und Reaktionen zum Abschneiden der westsächsischen Teams im Landespokal
Enge Kiste: Felix Petzold (rechts) und der Meeraner SV setzten sich erst in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Eiche Reichenbrand durch.
Fünf von sieben Fußball-Mannschaften aus der Region haben am Wochenende in der 2. Runde einen Sieg eingefahren. Wer sich jetzt „dicke Brocken“ wünscht – und wer sie lieber vermeiden will.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
06.07.2025
5 min.
Kämpfen Imker auch dieses Jahr mit Zementhonig? So läuft die Honigsaison im Erzgebirge
Hofchef und Imker Stephan Boden zeigt die neuste Errungenschaft: Die Schauwabe.
Der Zementhonig war vergangenes Jahr der Schrecken aller Imker. Zum Tag der Imkerei auf Brunos Hof zeigte sich, dass die Imker in diesem Sommer gute Nachrichten haben.
Katja Lippmann-Wagner
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel