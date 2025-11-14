Der Tisch ist gedeckt: Jugendstil-Tafelsilber im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach

Der gebürtige Chemnitzer und Jugendstilliebhaber Philipp Scholze zeigt aus seiner Sammlung komplette Speisetafeln und besondere Einzelstücke.

Chemnitz.

Die Schönheit von Jugendstil-Tafelsilber kann ab Samstag, 15. November, im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach bewundert werden. Dort wird 16 Uhr im Bürgersaal die Ausstellung „Aufgegabelt“ von Ausstattungen für die festliche Tafel aus der Sammlung des gebürtigen Chemnitzers Philipp Scholze eröffnet. Für nur 4 Euro hatte Scholze einst auf einem Trödelmarkt einen Teeglashalter gekauft, ein Stück der Marke WMF. Die Sammellust war geweckt. Heute befinden sich mehr als 800 Exponate von 1880 bis 1940 im Besitz Scholzes. Die bis zum 25. Januar zu sehende Schau zeigt ihre Schönheit. Geöffnet ist außer montags und am 24. Dezember von 11 bis 17 Uhr. Eine Führung mit dem Leihgeber findet am 29. November, 15 Uhr, statt. (lk)