Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Der Tisch ist gedeckt: Jugendstil-Tafelsilber im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Der Tisch ist gedeckt: Jugendstil-Tafelsilber im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der gebürtige Chemnitzer und Jugendstilliebhaber Philipp Scholze zeigt aus seiner Sammlung komplette Speisetafeln und besondere Einzelstücke.

Chemnitz.

Die Schönheit von Jugendstil-Tafelsilber kann ab Samstag, 15. November, im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach bewundert werden. Dort wird 16 Uhr im Bürgersaal die Ausstellung „Aufgegabelt“ von Ausstattungen für die festliche Tafel aus der Sammlung des gebürtigen Chemnitzers Philipp Scholze eröffnet. Für nur 4 Euro hatte Scholze einst auf einem Trödelmarkt einen Teeglashalter gekauft, ein Stück der Marke WMF. Die Sammellust war geweckt. Heute befinden sich mehr als 800 Exponate von 1880 bis 1940 im Besitz Scholzes. Die bis zum 25. Januar zu sehende Schau zeigt ihre Schönheit. Geöffnet ist außer montags und am 24. Dezember von 11 bis 17 Uhr. Eine Führung mit dem Leihgeber findet am 29. November, 15 Uhr, statt. (lk)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
1 min.
Hochzeitsmesse mit etwa 40 Ausstellern im Wasserschloß Klaffenbach
Am 25. Oktober bietet das historische Gemäuer Heiratswilligen Gelegenheit, sich vor der Trauung inspirieren zu lassen.
Galina Pönitz
28.10.2025
1 min.
Kunsthandwerk und Design beim Werkkunstmarkt im Wasserschloß Klaffenbach
Hochwertige Kreationen und eine Sonderschau junger Designer aus der Region gibt es am 1. und 2. November im historischen Ambiente.
Galina Pönitz
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
Mehr Artikel