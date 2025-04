Die Experimentierküche Chemnitz startet mit „Root Dining“

Lange war die Küche zum Ausprobieren an der Kreativachse angekündigt. Nun geht es los – mit einem ersten Versuch in gehobener, aber dennoch lockerer Gastronomie.

Was ist eigentlich „Root Dining“ oder auch „Casual Fine Dining“, wie es in der Werbung für das temporäre Restaurant heißt? „Es ist gehobene Küche, aber in einer lockeren Atmosphäre“, erklärt Gastronom Eric Heim. Speisekarte wie auch Preise zeigen, dass es keinesfalls um Fastfood geht. Für ein Rinderfilet mit Beilagen zahlt man...