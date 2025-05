Die Frauen hinter den Adorfer Regenschirmen: Lesung widmet sich dem Leben der Arbeiterinnen

Die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh lädt zur Lesung ihres Buches „Endkontrolle“ ein. Darin kommen Geheimnisse der Schirmproduktion ans Licht.

40 Millionen Regenschirme hat die VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt bis 1991 in Chemnitz und Adorf produziert. Die Chemnitzer Künstlerin Lysann Németh hat die Geschichte der Adorfer Frauen recherchiert, die in der Erzgebirgsgemeinde an der Herstellung der Schirme beteiligt waren. Entstanden ist daraus das neu erschienene Buch „Endkontrolle“....