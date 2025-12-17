Die heißeste Attraktion auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Daniel Wollmann hat eine Petition zum Erhalt des Mittelaltermarkt ins Leben gerufen. Er selbst nutzt die Attraktionen des Marktes regelmäßig – eine davon am liebsten nackt.

Drei bis vier Stunden braucht es schon, bis der Badezuber auf dem Mittelaltermarkt mit 39 Grad Celsius heiß genug ist. Bademeister Atreju Gaudlitz hat dafür zwei Heizungen zur Verfügung. Während der Badezeremonie ist er dann für die Getränkeversorgung verantwortlich, für Gesang und für abgeschrubbte Rücken, falls das gefragt wird.