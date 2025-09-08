Diebe haben es in Chemnitz auf Autoräder abgesehen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg. Die Beute hat einen Wert von mehr als 5000 Euro.

Chemnitz. Die Polizei ermittelt in Chemnitz nach einem Einbruch auf dem Kaßberg vorerst gegen unbekannte Täter. Dabei geht es um ein Geschehen, das sich zwischen dem 3. und dem 7. September ereignet haben dürfte. Eine ganz konkrete Eingrenzung des Diebstahlzeitraumes gibt es nicht. Es wird laut Polizei von 10.15 Uhr ab 3. September bis 10.15 Uhr am 7. September ausgegangen.

Der Einbruch erfolgte dabei den Angaben zufolge in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Mehring-Straße. Einen Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften sich der oder die Täter durch Gewalt. Die Diebe stahlen nach bisherigem Erkenntnisstand einen Satz Autoreifen mit Felgen sowie Lampen in einem Gesamtwert von etwa 5600 Euro. (reu)