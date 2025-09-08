Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Diebe haben es in Chemnitz auf Autoräder abgesehen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Diebe haben es in Chemnitz auf Autoräder abgesehen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf dem Kaßberg. Die Beute hat einen Wert von mehr als 5000 Euro.

Chemnitz.

Die Polizei ermittelt in Chemnitz nach einem Einbruch auf dem Kaßberg vorerst gegen unbekannte Täter. Dabei geht es um ein Geschehen, das sich zwischen dem 3. und dem 7. September ereignet haben dürfte. Eine ganz konkrete Eingrenzung des Diebstahlzeitraumes gibt es nicht. Es wird laut Polizei von 10.15 Uhr ab 3. September bis 10.15 Uhr am 7. September ausgegangen.

Der Einbruch erfolgte dabei den Angaben zufolge in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Mehring-Straße. Einen Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften sich der oder die Täter durch Gewalt. Die Diebe stahlen nach bisherigem Erkenntnisstand einen Satz Autoreifen mit Felgen sowie Lampen in einem Gesamtwert von etwa 5600 Euro. (reu)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
02.09.2025
1 min.
Unbekannte brechen in Halsbrücker Firma ein
In Halsbrücke sind Unbekannte in eine Firma eingebrochen.
Das Gewerbegebiet „Schwarze Kiefern“ ist offenbar zum Ziel für Diebe geworden. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt.
Uwe Rechtenbach
15:55 Uhr
1 min.
Chemnitz: Diebe scheitern bei Sprengung von Geldautomat auf dem Kaßberg
Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch.
Ein gescheiterter Coup in Chemnitz beschäftigt die Polizei. Ein Geldautomat sollte gesprengt werden, doch die Täter gingen leer aus.
Erik Anke
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel