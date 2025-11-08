Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Drei Einbrüche an einem Abend: Eigenheime in Chemnitz im Fokus von Dieben

Die frühere Dunkelheit nutzten Diebe für Einbrüche in drei Chemnitzer Eigenheime.
Die frühere Dunkelheit nutzten Diebe für Einbrüche in drei Chemnitzer Eigenheime. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa/Archiv
Chemnitz
Drei Einbrüche an einem Abend: Eigenheime in Chemnitz im Fokus von Dieben
Redakteur
Von Benjamin Lummer
In zwei Stadtteilen drangen Unbekannte in Wohnhäuser ein. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

Diebe haben die frühere Dunkelheit für Einbrüche in Eigenheime genutzt. Am Freitagnachmittag und -abend suchten sie zwei Häuser auf dem Adelsberg und eines in Altendorf heim. Bei einem Haus an der Horst-Fischer-Straße (Tatzeit zwischen 16.15 und 18 Uhr) blieb es beim Einbruchversuch und 8000 Euro Sachschaden. In der Nahe gelegenen...
