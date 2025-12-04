Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Drei Lottogewinner in Chemnitz innerhalb weniger Wochen

Beim Sachsenlotto gab es kürzlich drei Gewinner aus Chemnitz.
Beim Sachsenlotto gab es kürzlich drei Gewinner aus Chemnitz. Bild: Markus Heine/dpa
Beim Sachsenlotto gab es kürzlich drei Gewinner aus Chemnitz.
Beim Sachsenlotto gab es kürzlich drei Gewinner aus Chemnitz. Bild: Markus Heine/dpa
Chemnitz
Drei Lottogewinner in Chemnitz innerhalb weniger Wochen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere tausend Euro konnten sich Chemnitzer Lottospieler im Sachsenlotto sichern.

Gleich dreimal haben Lottospieler aus Chemnitz in den vergangenen Wochen Glück gehabt. Im Spiel „Keno“ - der täglichen Zahlenlotterie - gab es für zwei Spieler je 10.000 Euro. Ein dritter Spieler landete einen Treffer im „Spiel 77“ und gewann 7777 Euro. „Spiel 77“ ist eine Zusatzlotterie, die auf dem Spielschein von „6 aus 49“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
2 min.
Plauener Spitzenfest bekommt 2026 einen neuen Auftritt
Mit diesen Bannern wirbt die Stadt bisher für ihr größtes Fest.
Weil das Design für das größte Stadtfest Plauens in die Jahre gekommen ist, wurde es überarbeitet. Welches Detail nicht fehlen durfte und wie der neue Entwurf aussieht.
Claudia Bodenschatz
11.09.2025
1 min.
Zwei Spieler aus dem Erzgebirge gewinnen bei Sachsenlotto
Zwei Lotto-Spieler aus dem Erzgebirge haben über 14.000 Euro gewonnen.
Ein „Spiel 77“-Tipper gewann bei der Samstagsziehung 7777 Euro. Ein Lottospieler konnte sich über 6502 Euro im Spiel „6 aus 49“ freuen.
Holk Dohle
19.11.2025
1 min.
Lotto: Chemnitzer sahnt bei Spiel 77 ab
Ein Chemnitzer hat bei Zusatzlotterie gewonnen.
Der Gewinner bekommt aus der Zusatzlotterie eine Schnapszahl ausgezahlt.
Denise Märkisch
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
Mehr Artikel