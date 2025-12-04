Drei Lottogewinner in Chemnitz innerhalb weniger Wochen

Mehrere tausend Euro konnten sich Chemnitzer Lottospieler im Sachsenlotto sichern.

Gleich dreimal haben Lottospieler aus Chemnitz in den vergangenen Wochen Glück gehabt. Im Spiel „Keno“ - der täglichen Zahlenlotterie - gab es für zwei Spieler je 10.000 Euro. Ein dritter Spieler landete einen Treffer im „Spiel 77“ und gewann 7777 Euro. „Spiel 77“ ist eine Zusatzlotterie, die auf dem Spielschein von „6 aus 49“,...