Durchs System gefallen: Neunjähriger Anton trotz Schulpflicht seit neun Monaten zu Hause

Für einen Jungen mit einer geistigen Behinderung ist seit März nach einem Schulplatz gesucht worden. Jetzt gibt es einen Platz, aber gut ist deshalb längst nicht alles.

Anton liebt Musik. Er muss ein Lied nur einmal hören, dann kennt er die Melodie. Außerdem klettert er gern, allerdings am liebsten an seinem Kinderpflegebett. Das zum Leidwesen seiner Mutter Peggy Rößler, denn das ist gefährlich. Wenn Anton unzufrieden ist, stößt er seinen Kopf gegen Möbel oder auf den Fußboden. Zur Beruhigung hilft ihm,... Anton liebt Musik. Er muss ein Lied nur einmal hören, dann kennt er die Melodie. Außerdem klettert er gern, allerdings am liebsten an seinem Kinderpflegebett. Das zum Leidwesen seiner Mutter Peggy Rößler, denn das ist gefährlich. Wenn Anton unzufrieden ist, stößt er seinen Kopf gegen Möbel oder auf den Fußboden. Zur Beruhigung hilft ihm,...