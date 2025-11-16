Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Durchs System gefallen: Neunjähriger Anton trotz Schulpflicht seit neun Monaten zu Hause

Peggy Rößler mit ihrem Sohn Anton, der mit Trisomie 15 geboren wurde und seit neun Monaten nicht in die Schule geht.
Peggy Rößler mit ihrem Sohn Anton, der mit Trisomie 15 geboren wurde und seit neun Monaten nicht in die Schule geht. Bild: Andreas Seidel
Anton Rößler hat ein großes Pflegebett. Manchmal klettert er daran hoch, was gefährlich sein kann.
Anton Rößler hat ein großes Pflegebett. Manchmal klettert er daran hoch, was gefährlich sein kann. Bild: Andreas Seidel
Zur Familie Rößler gehören auch die zwei Hunde Vio und Elly. Vio sitzt auf Antons Therapiestuhl.
Zur Familie Rößler gehören auch die zwei Hunde Vio und Elly. Vio sitzt auf Antons Therapiestuhl. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Durchs System gefallen: Neunjähriger Anton trotz Schulpflicht seit neun Monaten zu Hause
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen Jungen mit einer geistigen Behinderung ist seit März nach einem Schulplatz gesucht worden. Jetzt gibt es einen Platz, aber gut ist deshalb längst nicht alles.

Anton liebt Musik. Er muss ein Lied nur einmal hören, dann kennt er die Melodie. Außerdem klettert er gern, allerdings am liebsten an seinem Kinderpflegebett. Das zum Leidwesen seiner Mutter Peggy Rößler, denn das ist gefährlich. Wenn Anton unzufrieden ist, stößt er seinen Kopf gegen Möbel oder auf den Fußboden. Zur Beruhigung hilft ihm,...
07:00 Uhr
6 min.
Beton, Kameras, Verbote: Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?
Die deutschen Weihnachtsmärkte werden wie hier in Erfurt mit Pollern und anderen Sperren gesichert.
Betonblöcke, Messerverbote und Videokameras: Die deutschen Weihnachtsmärkte rüsten nach Anschlägen in früheren Jahren massiv auf. Doch der Schutz ist teuer. Und die Besucher sorgen sich trotzdem.
Andreas Rabenstein, Christian Thiele und Simon Kremer, dpa
07:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.
Erik Anke
04.11.2025
4 min.
Lehrerabordnungen: Wie sich drei Lehrerinnen vom Dorf plötzlich im Chemnitzer Oberschul-Chaos wiederfinden
Von der kleinen Dorfschule in die turbulente städtische Oberschule. Für Betroffene kann das nicht immer ganz leicht sein.
Zum Schuljahresstart waren sachsenweit mehr als 3000 Lehrer und Lehrerinnen an andere Schulen abgeordnet, davon etwas mehr als 400 komplett, die anderen stunden- oder tageweise. Ein Teil von ihnen wechselt von Grund- auf Oberschulen. Hier erzählen drei Frauen, wie es sich für sie anfühlt.
Steffi Hofmann
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
04.11.2025
4 min.
Der letzte Korbmacher von Chemnitz: Berufstätig mit 85
Günter Jahn ist der letzte Korbmacher von Chemnitz. Auch mit 85 Jahren findet er seine Arbeit vielfältig und hat Freude daran, wie zu Beginn seiner Ausbildung im Alter von 15 Jahren.
Weil ihm Arbeit Spaß macht, ist Günter Jahn auch im hohen Alter noch täglich in seiner Werkstatt anzutreffen. Seit seiner Jugend ist er Korbmacher und hat einige Veränderungen seines Handwerks erlebt.
Jana Peters
15.11.2025
6 min.
Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden
 7 Bilder
Der Graf beim Tourneeauftakt der Band Unheilig im Haus Auensee Leipzig.
Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?
Tim Hofmann
Mehr Artikel