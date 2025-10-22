Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft

Neue BMW wie dieser sollen ab 2028 mit synthetischem Benzin ausgeliefert werden. Bild: BMW-Group
Neue BMW wie dieser sollen ab 2028 mit synthetischem Benzin ausgeliefert werden. Bild: BMW-Group
E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft
Von Christian Mathea
Es kriselt, das bekommt auch der Chemieanlagen-Planer CAC Engineering zu spüren. Ein Großauftrag ist kürzlich weggebrochen. Gleichzeitig konnten die Chemnitzer allerdings mehrere Zukunftsprojekte verbuchen.

Es sind keine guten Zeiten für die Chemiebranche. Hohe Strompreise, hohe Auflagen und zusätzlich Zölle in den USA, die der deutschen Auto-Industrie zu schaffen machen – einem der wichtigsten Kunden für die Chemiekonzerne. Laut Branchenangaben sind die Anlagen in den europäischen Chemie-Standorten zu 70 Prozent ausgelastet, über 80 Prozent...
