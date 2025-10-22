E-Fuels für BMW und mehr: Wie eine Chemnitzer Firma gegen die Krise in der Chemiebranche kämpft

Es kriselt, das bekommt auch der Chemieanlagen-Planer CAC Engineering zu spüren. Ein Großauftrag ist kürzlich weggebrochen. Gleichzeitig konnten die Chemnitzer allerdings mehrere Zukunftsprojekte verbuchen.

Es sind keine guten Zeiten für die Chemiebranche. Hohe Strompreise, hohe Auflagen und zusätzlich Zölle in den USA, die der deutschen Auto-Industrie zu schaffen machen – einem der wichtigsten Kunden für die Chemiekonzerne. Laut Branchenangaben sind die Anlagen in den europäischen Chemie-Standorten zu 70 Prozent ausgelastet, über 80 Prozent...