"Ein Mann von Format": Chemnitz würdigt verstorbenen Carl Hahn

Dass Carl H. Hahn eine große Lücke hinterlassen hat, daran bestand am Freitagabend bei einer Gedenkveranstaltung im Chemnitzer Rathaus kein Zweifel. Jeder der Redner hatte seine ganz persönlichen Erinnerungen an den großen Autovisionär, VW-Chef, Ehrenbürger der Stadt, gebürtigen Chemnitzer, Macher. Am 14. Januar war Carl Hahn im Alter von 96...