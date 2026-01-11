MENÜ
  • Chemnitz
  • Einbruch in Neukirchen: Täter kommen durch aufgehebeltes Fenster

Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Neukirchen ein.
Bild: Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Chemnitz
Einbruch in Neukirchen: Täter kommen durch aufgehebeltes Fenster
Redakteur
Von Galina Pönitz
Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlen Schränke und Schubladen.

Neukirchen.

Bislang unbekannten Täter ist es im Verlaufe des Samstags gelungen, unbemerkt in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hutholz in Neukirchen einzudringen. Nach den Angaben der Polizei vom Sonntag verschafften sich die Einbrecher irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Eindringlinge schließlich mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Laut Polizei steht noch nicht fest, ob die Einbrecher auch etwas gestohlen haben. Den Sachschaden, den die Täter bei ihrem Einbruch angerichtet haben, schätzen die Ermittler auf ungefähr 1000 Euro. (gp)

