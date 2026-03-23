Einbruchserie in Chemnitzer Kleingartenanlage

In einer Kleingartenanlage an der Fürstenstraße im Yorckgebiet brechen unbekannte Täter acht Gartenlauben auf. Ihre Beute: ein Radio, eine Heckenschere und ein Bewegungsmelder.

Eine Kleingartenanlage im Yorckgebiet ist von Einbrechern heimgesucht worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung berichtete, wurden in den zurückliegenden Tagen acht Einbrüche in Lauben der Kleingartenanlage an der Fürstenstraße zur Anzeige gebracht. Laut Polizeibericht sind sechs der Lauben von den...