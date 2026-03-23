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In einer Kleingartenanlage im Yorckgebiet sind unbekannte Täter in acht Gartenlauben eingedrungen.
In einer Kleingartenanlage im Yorckgebiet sind unbekannte Täter in acht Gartenlauben eingedrungen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
In einer Kleingartenanlage im Yorckgebiet sind unbekannte Täter in acht Gartenlauben eingedrungen.
In einer Kleingartenanlage im Yorckgebiet sind unbekannte Täter in acht Gartenlauben eingedrungen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa
Chemnitz
Einbruchserie in Chemnitzer Kleingartenanlage
Redakteur
Von Holk Dohle
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In einer Kleingartenanlage an der Fürstenstraße im Yorckgebiet brechen unbekannte Täter acht Gartenlauben auf. Ihre Beute: ein Radio, eine Heckenschere und ein Bewegungsmelder.

Eine Kleingartenanlage im Yorckgebiet ist von Einbrechern heimgesucht worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung berichtete, wurden in den zurückliegenden Tagen acht Einbrüche in Lauben der Kleingartenanlage an der Fürstenstraße zur Anzeige gebracht. Laut Polizeibericht sind sechs der Lauben von den...
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