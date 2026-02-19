MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Einbrüche in Kleingartenanlage in Chemnitz: Was wurde gestohlen?

Die Täter hebelten die Tür einer Gaststätte in der Kleingartenanlage im Bayernring auf.
Die Täter hebelten die Tür einer Gaststätte in der Kleingartenanlage im Bayernring auf. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Die Täter hebelten die Tür einer Gaststätte in der Kleingartenanlage im Bayernring auf.
Die Täter hebelten die Tür einer Gaststätte in der Kleingartenanlage im Bayernring auf. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Chemnitz
Einbrüche in Kleingartenanlage in Chemnitz: Was wurde gestohlen?
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Kleingartenanlage im Bayernring im Yorckgebiet waren Einbrecher am Werk. Sie stiegen in eine Gaststätte und in eine Laube ein.

Unbekannte Täter sind zwischen 15. und 18. Februar in der Kleingartenanlage im Bayernring im Yorckgebiet in eine Gaststätte und in eine Laube eingestiegen. Laut Polizeibericht hebelten die Einbrecher eine Tür des Lokals auf und durchsuchten eine Kommode. Ob die Täter etwas entwendeten, wird im Zuge der Ermittlungen geprüft. Der entstandene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
08.01.2026
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
11.02.2026
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Rätsel um gestohlene Schnitzfiguren
Die Polizei weiß noch nicht, wie die Täter in das Vereinsgebäude Am Frischen Brunnen gelangt sind.
Aus einem Vereinsgebäude in Marienberg haben Einbrecher mehrere Schnitzfiguren entwendet. Wie die Täter in die Räume gelangten, ist noch unklar.
Holk Dohle
Mehr Artikel