Einbrüche in Kleingartenanlage in Chemnitz: Was wurde gestohlen?

Chemnitz
In der Kleingartenanlage im Bayernring im Yorckgebiet waren Einbrecher am Werk. Sie stiegen in eine Gaststätte und in eine Laube ein.
Unbekannte Täter sind zwischen 15. und 18. Februar in der Kleingartenanlage im Bayernring im Yorckgebiet in eine Gaststätte und in eine Laube eingestiegen. Laut Polizeibericht hebelten die Einbrecher eine Tür des Lokals auf und durchsuchten eine Kommode. Ob die Täter etwas entwendeten, wird im Zuge der Ermittlungen geprüft. Der entstandene...
