Einbrüche in Bäckereien im Chemnitzer Heckertgebiet

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten waren Diebe im Heckertgebiet auf Beutezug. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge.

Chemnitz.

Zwei Bäckereigeschäfte sind in den vergangenen Nächten zum Ziel von Dieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch 800 Euro aus einer Filiale an der Stollberger Straße. In der Nacht zum Donnerstag traf es dann ein Bäckereigeschäft in der Marie-Tilch-Straße. Dort wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Zudem entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Wie hoch der Sachschaden an der Filiale an der Stollberger Straße ist, war bisher noch nicht bekannt.