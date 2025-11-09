Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eine Kreuzfahrt für 1000 Euro – geht das? Ein Rundgang über die Kreuzfahrtmesse in Chemnitz

Rund 3,8 Millionen Deutsche unternahmen 2024 eine Kreuzfahrt auf Fluss oder Meer. Kai Ullmann (links) und Marko Ullmann versammelten ein Dutzend Reedereien zu einer Messe im Congress Hotel.
Rund 3,8 Millionen Deutsche unternahmen 2024 eine Kreuzfahrt auf Fluss oder Meer. Kai Ullmann (links) und Marko Ullmann versammelten ein Dutzend Reedereien zu einer Messe im Congress Hotel. Bild: Andreas Seidel
Rund 3,8 Millionen Deutsche unternahmen 2024 eine Kreuzfahrt auf Fluss oder Meer. Kai Ullmann (links) und Marko Ullmann versammelten ein Dutzend Reedereien zu einer Messe im Congress Hotel.
Rund 3,8 Millionen Deutsche unternahmen 2024 eine Kreuzfahrt auf Fluss oder Meer. Kai Ullmann (links) und Marko Ullmann versammelten ein Dutzend Reedereien zu einer Messe im Congress Hotel. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Eine Kreuzfahrt für 1000 Euro – geht das? Ein Rundgang über die Kreuzfahrtmesse in Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nachfrage nach Schiffsreisen ist ungebrochen hoch, aber sind es auch die Preise? Bei einer Messe mit rund einem Dutzend Reedereien zeigt sich: Es geht auch klein und vergleichsweise günstig, aber selten umweltfreundlich.

Steigende Arbeitslosigkeit, stagnierende Wirtschaft, Krisenstimmung in Unternehmen - bei der Kreuzfahrtmesse im Congress-Hotel Chemnitz spürt man von alldem nichts. Das Schwarzenberger Unternehmen Ullmann-Reisen hat dort am Sonntag rund ein Dutzend Reedereien versammelt. "Kreuzfahrten sind der Wachstumsmarkt. Ohne die sehe es schlecht aus in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
22.10.2025
4 min.
Baustart für Skatehalle in Chemnitz: Auch ohne Neubau in Deutschlands Top 3
Tom Hardies und Alexander Beck von der Druckbude, Steve Tietze und Beatrice Uhlig von der Schönherr-Gesellschaft und Sebastian Fritzsch und Roger Rabenhold (von links) aus dem Sportamt.
Die Skater und BMX-Fahrer hofften lange auf eine neue Halle am Konkordiapark. Die ließ sich nicht finanzieren. Das nun gefundene Gebäude soll mehr als eine Notlösung sein. Wann es fertig wird und was es bietet.
Benjamin Lummer
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
04.08.2025
5 min.
Ostsee statt Persischer Golf: Tausende Aida-Urlauber müssen umplanen
Die „Aida prima“ mit Platz für über 3.000 Passagiere ändert im Winter ihre Route.
Das Kreuzfahrt-Unternehmen hat aus Sicherheitsgründen alle Orientreisen mit der Aida prima abgesagt. Andere Reedereien fahren noch. Anwälte sehen Chancen auf Schadenersatz.
Katrin Saft
Mehr Artikel