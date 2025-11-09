Eine Kreuzfahrt für 1000 Euro – geht das? Ein Rundgang über die Kreuzfahrtmesse in Chemnitz

Chemnitz
Die Nachfrage nach Schiffsreisen ist ungebrochen hoch, aber sind es auch die Preise? Bei einer Messe mit rund einem Dutzend Reedereien zeigt sich: Es geht auch klein und vergleichsweise günstig, aber selten umweltfreundlich.
Steigende Arbeitslosigkeit, stagnierende Wirtschaft, Krisenstimmung in Unternehmen - bei der Kreuzfahrtmesse im Congress-Hotel Chemnitz spürt man von alldem nichts. Das Schwarzenberger Unternehmen Ullmann-Reisen hat dort am Sonntag rund ein Dutzend Reedereien versammelt. "Kreuzfahrten sind der Wachstumsmarkt. Ohne die sehe es schlecht aus in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.