Eis rund um die Uhr: In Neukirchen gibt es jetzt kühle Desserts aus dem Automaten

Die Saneto-Eismanufaktur in Neukirchen bietet Eis in einem Automaten an. Jederzeit kann so der Hunger auf Süßes gestillt werden. Entscheidend für den Erfolg von Eis ist jedoch nicht nur der Geschmack.

Mango, Joghurt, Haselnuss oder doch lieber die Klassiker Schoko und Vanille? Für alle, die spontan die Lust auf einen Becher Eis packt, hat die Saneto-Eismanufaktur in Neukirchen eine tolle Lösung. Seit dem 1. April betreibt sie neben ihrem Café einen Eisautomaten, mit dem sie das kalte Dessert nun rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Mango, Joghurt, Haselnuss oder doch lieber die Klassiker Schoko und Vanille? Für alle, die spontan die Lust auf einen Becher Eis packt, hat die Saneto-Eismanufaktur in Neukirchen eine tolle Lösung. Seit dem 1. April betreibt sie neben ihrem Café einen Eisautomaten, mit dem sie das kalte Dessert nun rund um die Uhr zur Verfügung stellt.