Erich Wangenheim: Ein Chemnitzer Jude, der zwei Konzentrationslager überlebte

Chemnitz
Mit den Novemberpogromen 1938 veränderte sich für viele Jüdinnen und Juden das Leben radikal. Fast 200 Männer wurden in Chemnitz damals verhaftet.
In der Nacht zum 10. November 1938 inszenierten die Nationalsozialisten deutschlandweit Pogrome, die den Kulminationspunkt der Judenverfolgung seit 1933 bildeten. Im Gefolge der Pogromnacht wurden in Chemnitz 173 jüdische Männer deutscher Staatsangehörigkeit verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Weitere 13 Männer hielt...
