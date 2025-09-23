Erneut Feuer an Chemnitzer Bahnstrecke

Der Ort des Geschehens war erst vor wenigen Wochen Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes gewesen.

Im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf hat es am Rande eines Wohngebietes am Dienstag erneut gebrannt. Anwohner hatten jede Menge Rauch aus einem leerstehenden Gebäude nahe der Bahnstrecke Chemnitz-Dresden aufsteigen sehen, Sirenen heulten. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schnell löschen.