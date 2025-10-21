Erste Details zur Hundesteuerreform in Taura – Wer zahlt wie viel?

Chemnitz Umland
Taura will die Hundesteuer erhöhen. Die Anpassung könnte das Doppelte der bisherigen Einnahmen bringen. Am Montag wird der Gemeinderat darüber entscheiden.
Hundehalter sollen für ihre Vierbeiner künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde Taura will die Hundesteuer erhöhen. Zur Gemeinderatssitzung am Montag steht der Beschlussentwurf auf der Tagesordnung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.