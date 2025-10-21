Erste Details zur Hundesteuerreform in Taura – Wer zahlt wie viel?

Taura will die Hundesteuer erhöhen. Die Anpassung könnte das Doppelte der bisherigen Einnahmen bringen. Am Montag wird der Gemeinderat darüber entscheiden.

Hundehalter sollen für ihre Vierbeiner künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde Taura will die Hundesteuer erhöhen. Zur Gemeinderatssitzung am Montag steht der Beschlussentwurf auf der Tagesordnung. Hundehalter sollen für ihre Vierbeiner künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde Taura will die Hundesteuer erhöhen. Zur Gemeinderatssitzung am Montag steht der Beschlussentwurf auf der Tagesordnung.