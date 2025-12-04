Erstes Ramen-Restaurant in Chemnitz eröffnet: „Ramen gut, alles gut“

Seit einigen Wochen gibt es in der ehemaligen „Speisekammer“ am Schloßberg japanisches Essen. Chef Nam Dang arbeitete zuvor im „Kellerhaus“ und hat sich nun den Traum eines eigenen Restaurants erfüllt.

Nam Dang liebt Nudeln. Früh, mittags, abends, jeden Tag könne er sie essen, sagt er. Schon als Kind hat er eine große Vorliebe für asiatische Nudeln entwickelt. Jetzt, mit 34 Jahren, betreibt er sein eigenes Restaurant für japanische Nudeln. In den Räumen der ehemaligen „Speisekammer“ am Schloßberg hat er dafür Platz gefunden. Seit... Nam Dang liebt Nudeln. Früh, mittags, abends, jeden Tag könne er sie essen, sagt er. Schon als Kind hat er eine große Vorliebe für asiatische Nudeln entwickelt. Jetzt, mit 34 Jahren, betreibt er sein eigenes Restaurant für japanische Nudeln. In den Räumen der ehemaligen „Speisekammer“ am Schloßberg hat er dafür Platz gefunden. Seit...