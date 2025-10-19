Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender

Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg. Bild: Andreas Seidel
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt. Und: Es ist nicht das einige Unternehmen, welches den Trend für sich entdeckt hat.

Mit Bier, Geschirr, Kosmetik, Pflanzen, Auto-Zubehör oder Swarowski-Steinen: „Inzwischen bietet gefühlt fast jeder einen Adventskalender an.“ Das dachte sich Angelika Will schon vor drei Jahren. Die junge Chemnitzerin, die für die Fleischerei Nagy in Dittersdorf arbeitet, hatte auch gleich eine Idee für ihren Betrieb. 2022 startete sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
26.09.2025
4 min.
Kaufland eröffnet im Neefepark und will in Chemnitz weiter expandieren
Hausleiterin Juliane Görner und Kaufland-Expansionsmanager David Benedix vor der neuen Chemnitzer Filiale im Neefepark. Sie öffnet am 23. Oktober.
Fünf Monate nach der Schließung von Globus öffnet auf der Fläche demnächst Kaufland. Die Befürchtungen vieler Kunden, dafür könnte ein anderer Kaufland wegfallen, weist das Unternehmen zurück. Das Gegenteil sei der Fall.
Benjamin Lummer
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
17.10.2025
2 min.
Neefepark Chemnitz: Kaufland kurz vor der Eröffnung
Juliane Görner leitet den neuen Kaufland-Markt. David Benedix ist Expansionsmanager.
Kaufland statt Globus: Globus hatte im Mai geschlossen, Kaufland eröffnet kommende Woche. 35.000 Artikel erwarten die Kunden.
Jana Peters
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel