Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender

Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt. Und: Es ist nicht das einige Unternehmen, welches den Trend für sich entdeckt hat.

Mit Bier, Geschirr, Kosmetik, Pflanzen, Auto-Zubehör oder Swarowski-Steinen: „Inzwischen bietet gefühlt fast jeder einen Adventskalender an." Das dachte sich Angelika Will schon vor drei Jahren. Die junge Chemnitzerin, die für die Fleischerei Nagy in Dittersdorf arbeitet, hatte auch gleich eine Idee für ihren Betrieb. 2022 startete sie...