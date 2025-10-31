Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender.
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender. Bild: Kristian Hahn
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender.
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender. Bild: Kristian Hahn
Annaberg
Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.

Adventskalender: Früher waren sie meist nur mit Schokolade gefüllt oder auch mal mit kleineren Geschenken. Heute kauft man sie bestückt mit Kosmetika, Werkzeugen, Tees und vielem mehr. Auch im Erzgebirge gibt es einige besondere Varianten – die „Freie Presse“ stellt vier vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt. Und: Es ist nicht das einige Unternehmen, welches den Trend für sich entdeckt hat.
Erik Anke
28.10.2025
4 min.
Ehepaar bringt Sauerteignudeln ins Erzgebirge
Wenn es bei Nicole Brandt Nudeln gibt, dann nur noch Sauerteigpasta. Sie hat mit ihrem Mann ein Start-up gegründet, das die Pasta aus Kanada in Deutschland vertreibt.
Besonders bekömmlich, nährstoffreich und aromatisch – so das Versprechen der Sauerteigpasta, die es nun auch in Crottendorf gibt. Aber schmeckt sie auch?
Natalie Süß
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel