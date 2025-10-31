Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro

Annaberg
Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.
Adventskalender: Früher waren sie meist nur mit Schokolade gefüllt oder auch mal mit kleineren Geschenken. Heute kauft man sie bestückt mit Kosmetika, Werkzeugen, Tees und vielem mehr. Auch im Erzgebirge gibt es einige besondere Varianten – die „Freie Presse“ stellt vier vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.