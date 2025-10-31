Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro

Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.

Adventskalender: Früher waren sie meist nur mit Schokolade gefüllt oder auch mal mit kleineren Geschenken. Heute kauft man sie bestückt mit Kosmetika, Werkzeugen, Tees und vielem mehr. Auch im Erzgebirge gibt es einige besondere Varianten – die „Freie Presse“ stellt vier vor. Adventskalender: Früher waren sie meist nur mit Schokolade gefüllt oder auch mal mit kleineren Geschenken. Heute kauft man sie bestückt mit Kosmetika, Werkzeugen, Tees und vielem mehr. Auch im Erzgebirge gibt es einige besondere Varianten – die „Freie Presse“ stellt vier vor.