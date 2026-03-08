Estland als Vorbild bei der Digitalisierung? Ehemaliger Botschafter hält Vortrag in Chemnitz

Ein Blick nach Estland zeigt, wie Verwaltung bürgernah und digital funktionieren kann. Ein Vortrag in Chemnitz beleuchtet diese Ansätze.

Chemnitz.

Papierberge, lange Antragsformulare und noch längere Wartezeiten – wer in Deutschland mit der öffentlichen Verwaltung zu tun hat, braucht mitunter starke Nerven. Wie es anders gehen kann, zeigt seit einigen Jahren Estland. Das Land im Baltikum gilt als Vorreiter einer digitalisierten, effizienten und bürgernahen Verwaltung. In Chemnitz berichtet am kommenden Mittwoch Christoph Eichhorn über seine Erfahrungen in Estland. Er war von 2015 bis 2019 deutscher Botschafter in Tallinn. Ab 18 Uhr trägt er im Projektbüro der Landeszentrale für politische Bildung (hinter dem Marx-Monument) vor, was Deutschland von dem Musterland lernen kann. Der Eintritt ist frei. (eran)