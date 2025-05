Frauen-Trödelmarkt in Limbach-Oberfrohna: Manches Teil hängt schon seit Jahrzehnten ungetragen im Kleiderschrank

Am Sonntag findet in Limbach-Oberfrohna der zweite Ladies Basar statt. Zu den Verkäuferinnen gehört ein Mutter-Tochter-Duo aus Chemnitz, das viele Vorteile in so einem Frauen-Trödelmarkt sieht.

Im Jahr 2018 ging es mit einem Kinderflohmarkt los. Die Limbacherin Jana Schreiber organisierte mit knapp 50 privaten Verkäufern die Premiere. Seitdem gibt es einen regelrechten Run auf den Markt, der zweimal in Jahr veranstaltet wird. 2024 legte Schreiber dann nach: Der erste Ladies Basar wurde auf die Beine gestellt. Bei dem stehen nicht...