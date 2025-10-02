Frust in Hartmannsdorf: Ganze Straße gesperrt, gebaut wird bisher nur auf dem Fußweg

Chemnitz Umland
Eine gesperrte Straße, auf der bisher noch nicht gebaut wird, ärgert die Hartmannsdorfer. Das liegt auch an der Umleitungsstrecke. Dort geht es eng und zu Stoßzeiten oft chaotisch zu.
Bis Ende November bleibt die Obere Hauptstraße in Hartmannsdorf zwischen Friedrichstraße und Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten gesperrt. Diesen Termin nannte Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) auf Nachfrage der „Freien Presse“. Die Gemeinde will den Abschnitt grundhaft ausbauen. 650.000 Euro stehen für die Arbeiten an Straße und Gehweg im...
