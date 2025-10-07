Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Führerschein, aber keine Fahrpraxis: Wie Frauen in Chemnitz sich wieder hinters Steuer trauen sollen

Je länger man nicht mehr gefahren ist, desto größer wird der Respekt.
Je länger man nicht mehr gefahren ist, desto größer wird der Respekt. Bild: Sven Hoppe/dpa
Chemnitz
Führerschein, aber keine Fahrpraxis: Wie Frauen in Chemnitz sich wieder hinters Steuer trauen sollen
Von Denise Märkisch
Die Fahrauffrischungskurse für Frauen in der Lila Villa haben Tradition. Bald startet wieder einer.

Wer immer auf Bus und Bahn angewiesen ist, weiß, wie dieser Umstand das Leben hin und wieder verkomplizieren kann. Um Frauen, die zwar mal einen Führerschein gemacht haben, aber seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr hinter dem Steuer saßen, zu unterstützen, bietet das Frauenzentrum Lila Villa wieder einen Fahrauffrischungskurs an....
