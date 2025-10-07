Führerschein, aber keine Fahrpraxis: Wie Frauen in Chemnitz sich wieder hinters Steuer trauen sollen

Chemnitz
Die Fahrauffrischungskurse für Frauen in der Lila Villa haben Tradition. Bald startet wieder einer.
Wer immer auf Bus und Bahn angewiesen ist, weiß, wie dieser Umstand das Leben hin und wieder verkomplizieren kann. Um Frauen, die zwar mal einen Führerschein gemacht haben, aber seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr hinter dem Steuer saßen, zu unterstützen, bietet das Frauenzentrum Lila Villa wieder einen Fahrauffrischungskurs an....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.