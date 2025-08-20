Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußballprofi Lukas Podolski fliegt zur Eröffnung eines Eiscafés in Chemnitz ein – auch CFC-Kicker sind dabei

Lukas Podolski eröffnet am Sonntag eine Filiale seiner Eiscafé-Kette in Chemnitz.
Lukas Podolski eröffnet am Sonntag eine Filiale seiner Eiscafé-Kette in Chemnitz. Bild: Erik Anke, Bernd Thissen/dpa
Chemnitz
Fußballprofi Lukas Podolski fliegt zur Eröffnung eines Eiscafés in Chemnitz ein – auch CFC-Kicker sind dabei
Redakteur
Von Christian Mathea
Am Samstag wird der 40-Jährige noch in der polnischen Fußball-Liga gebraucht. Tags darauf will er sein Business in der Kulturhauptstadt ankurbeln.

Chemnitz.

Am Sonntag eröffnet das Eiscafé „Ice Cream United“ an der Inneren Klosterstraße. Lizenzgeber ist kein geringerer als der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski, der jetzt beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze kickt. Geführt wird die Chemnitzer Filiale von der Familie Wöllenstein, bekannt durch ihre Autohäuser und als Betreiber des Kraftverkehrs.

Zur Eröffnung am Sonntag ab 14 Uhr treten neben Lukas Podolski die Musiker Joyello Sabatelli (aktueller Dieter-Bohlen-Sideman bei Modern Talking), Ashley Slater und Lisa H. auf. Zudem sollen auch einige Spieler des Chemnitzer FC samt Sportdirektor Chris Löwe anwesend sein.

In den ehemaligen Räumen des Bellini ist ein klassisches Eiscafé geplant, das sowohl jüngere als auch ältere Gäste anspricht. Innen soll es 56 Sitzplätze geben, außen kommen nochmal 40 dazu. (cma/eran)

