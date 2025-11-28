Gastronom verdrängt Mittelaltermarkt in Chemnitz: So reagieren Händler und Kunden auf die Nachricht

2026 wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ohne Mittelaltermarkt auskommen müssen. Die Betroffenheit im Netz und vor Ort ist groß. Grund für die Neuausschreibung ist ein Gastronom. Wer steckt dahinter?

Die Klosterweihnacht auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt war ein Zugpferd. Manche Besucher kamen nur deshalb überhaupt auf den Markt. Das geht auch aus Dutzenden Kommentaren auf Facebook hervor, die sich seit Donnerstag als Reaktion auf das künftige Aus des Mittelaltermarktes sammeln. Nicht nur online ist die Betroffenheit groß.