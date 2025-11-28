Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gastronom verdrängt Mittelaltermarkt in Chemnitz: So reagieren Händler und Kunden auf die Nachricht

Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.
Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Bild: Toni Söll
Natalie Endres vor ihrem Crêpes-Stand „Süße Freya“. Sie kommt extra aus der Nähe von Köln mit ihrer Familie.
Natalie Endres vor ihrem Crêpes-Stand „Süße Freya“. Sie kommt extra aus der Nähe von Köln mit ihrer Familie. Bild: Toni Söll
Marktleiter Daniel Junger vor dem beliebten Hanfbrote-Stand. Ob es diese Speise 2026 in Chemnitz geben wird? Vermutlich nicht.
Marktleiter Daniel Junger vor dem beliebten Hanfbrote-Stand. Ob es diese Speise 2026 in Chemnitz geben wird? Vermutlich nicht. Bild: Toni Söll
Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss.
Der vorerst letzte Mittelaltermarkt auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Bild: Toni Söll
Natalie Endres vor ihrem Crêpes-Stand „Süße Freya“. Sie kommt extra aus der Nähe von Köln mit ihrer Familie.
Natalie Endres vor ihrem Crêpes-Stand „Süße Freya“. Sie kommt extra aus der Nähe von Köln mit ihrer Familie. Bild: Toni Söll
Marktleiter Daniel Junger vor dem beliebten Hanfbrote-Stand. Ob es diese Speise 2026 in Chemnitz geben wird? Vermutlich nicht.
Marktleiter Daniel Junger vor dem beliebten Hanfbrote-Stand. Ob es diese Speise 2026 in Chemnitz geben wird? Vermutlich nicht. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Gastronom verdrängt Mittelaltermarkt in Chemnitz: So reagieren Händler und Kunden auf die Nachricht
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2026 wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt ohne Mittelaltermarkt auskommen müssen. Die Betroffenheit im Netz und vor Ort ist groß. Grund für die Neuausschreibung ist ein Gastronom. Wer steckt dahinter?

Die Klosterweihnacht auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt war ein Zugpferd. Manche Besucher kamen nur deshalb überhaupt auf den Markt. Das geht auch aus Dutzenden Kommentaren auf Facebook hervor, die sich seit Donnerstag als Reaktion auf das künftige Aus des Mittelaltermarktes sammeln. Nicht nur online ist die Betroffenheit groß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
28.11.2025
4 min.
Glühwein doch nicht teurer? Was Essen und Trinken auf dem Weihnachtsmarkt Chemnitz kosten
Gemeinsam mit dem OB eröffnete der Weihnachtsmann am Freitagnachmittag den Chemnitzer Weihnachtsmarkt. An die Kleinsten wurden Chips für Fahrgeschäfte verteilt.
Vor Start des Weihnachtsmarktes hieß es, Glühwein werde in diesem Jahr teurer. Nun ist der Markt eröffnet – und es gibt gute Nachrichten.
Elisa Leimert
27.11.2025
2 min.
Aus für den Mittelaltermarkt: Chemnitzer Weihnachtsmarkt verliert beliebte Händler
Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf der Inneren Klosterstraße im Jahr 2022.
Überraschende Nachricht kurz vor dem Start des Chemnitzer Weihnachtsmarktes: Der Mittelaltermarkt auf der Inneren Klosterstraße findet 2025 das letzte Mal statt. Was sind die Hintergründe?
Elisa Leimert
Mehr Artikel