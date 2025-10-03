Gedruckt statt digital: Wie ein Rentner-Ehepaar aus Lichtenau um sein Auto-Handbuch kämpft

Die Roders haben sich ein neues Auto gekauft. Dabei vermissen sie ein Bordbuch aus Papier, das mehr als eine Anleitung ist – es ist ein Stück Kontrolle und Sicherheit. Doch das geht beinahe schief.

Christa und Lothar Roder aus Oberlichtenau sind zusammen fast 160 Jahre alt und genießen den Ruhestand. Dazu gehören kleine Urlaube mit dem Auto. „Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein", sagt der gelernte Schlosser. Gern werkelt er in seiner Werkstatt. „Doch mit der neuen Technik ist es schwieriger geworden", sagt der...