Lichtenau: Wie der neue Oli-Park werden soll

Chemnitz Umland
Von zunehmenden Leerstand gezeichnet, soll der Oli-Park in naher Zukunft völlig neu entstehen. Moderne Gebäude kommen an die Stelle der bisherigen Bauten. Aber wer sollen die künftigen Mieter sein?
Vom einstigen Glanz und den florierenden Geschäften ist im Oli-Park nicht mehr viel übrig. Noch gibt es einige Mieter, doch viele haben die Segel gestrichen, aufgegeben, sind ausgezogen. Jüngster Verlust im Geschäftsmix: der Auszug des Diska-Markts.
