Lichtenau: Wie geht es im Oli-Park weiter?

Leerstand, Mieterschwund und fehlende Modernisierung setzten dem Oli-Park in Lichtenau zu. Der Umbau kommt aus Sicht der Kundschaft nicht recht voran. Welche Gründe gibt es für die Verzögerungen?

Wie geht es im Oli-Park weiter? Diese Frage treibt dessen Kunden im Gemeindegebiet von Lichtenau um. Auf eine Bürgeranfrage zur jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Andreas Graf erneut nur darauf verweisen, dass es sich beim Oli-Park um ein privates Unternehmen handele, mit dem man zwar in Kontakt stehe, auf dessen Pläne und...