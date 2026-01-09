MENÜ
  • Chemnitz
  • Geklaute Tuba aus Chemnitzer Kirche im Internet angeboten: 26-Jährige steht unter Tatverdacht

Für mehr als 1000 Euro wollte die Frau das Instrument offenbar verkaufen.
Für mehr als 1000 Euro wollte die Frau das Instrument offenbar verkaufen. Bild: picture alliance /dpa/Archiv
Für mehr als 1000 Euro wollte die Frau das Instrument offenbar verkaufen.
Für mehr als 1000 Euro wollte die Frau das Instrument offenbar verkaufen. Bild: picture alliance /dpa/Archiv
Chemnitz
Geklaute Tuba aus Chemnitzer Kirche im Internet angeboten: 26-Jährige steht unter Tatverdacht
Redakteur
Von Denise Märkisch
Über Weihnachten wurde in eine Kirche in Altendorf eingebrochen. Geld und ein Instrument wurde mitgenommen. Nun wurde eine Frau als mutmaßliche Täterin ermittelt.

Ausgerechnet zur Weihnachtszeit wurde eine Kirche in Altendorf Ziel von Einbrechern. Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag wurden zwei hölzerne Spendenkästen aufgebrochen und ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Außerdem verschwand eine Tuba. Am Donnerstag fand nun eine Hausdurchsuchung bei einer 26-jährigen Frau statt. Sie...
