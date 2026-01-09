Geklaute Tuba aus Chemnitzer Kirche im Internet angeboten: 26-Jährige steht unter Tatverdacht

Über Weihnachten wurde in eine Kirche in Altendorf eingebrochen. Geld und ein Instrument wurde mitgenommen. Nun wurde eine Frau als mutmaßliche Täterin ermittelt.

Ausgerechnet zur Weihnachtszeit wurde eine Kirche in Altendorf Ziel von Einbrechern. Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag wurden zwei hölzerne Spendenkästen aufgebrochen und ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Außerdem verschwand eine Tuba. Am Donnerstag fand nun eine Hausdurchsuchung bei einer 26-jährigen Frau statt. Sie... Ausgerechnet zur Weihnachtszeit wurde eine Kirche in Altendorf Ziel von Einbrechern. Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag wurden zwei hölzerne Spendenkästen aufgebrochen und ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Außerdem verschwand eine Tuba. Am Donnerstag fand nun eine Hausdurchsuchung bei einer 26-jährigen Frau statt. Sie...