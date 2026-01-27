Nach Einbruch in Chemnitzer Kirche: Wem gehören diese Instrumente?

Chemnitz
An Weihnachten brach mutmaßlich eine Frau in eine Kirche in Altendorf ein. Neben Geld und einer Tuba wurde weiteres Diebesgut gefunden.
In der letzten Weihnachtsnacht wurden aus einer Kirche in Altendorf ein dreistelliger Geldbetrag und mehrere Instrumente gestohlen. Nachdem die Tatverdächtige eine gestohlene Tuba im Netz weiterverkaufen wollte, konnte die Polizei sie ausfindig machen. Bei einer Durchsuchung wurde nun mutmaßlich weiteres Diebesgut gefunden. Es geht um ein...
