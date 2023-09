Generationenwechsel beim Chemnitzer Autorenverein: Germanist wird neuer Vorsitzender

Bei der Vorstandswahl stellte sich der amtierende Leiter Harald Linke nicht mehr zur Wahl. Was hat der Verein jetzt geplant?

Chemnitz. Der 1. Chemnitzer Autorenverein, 1990 von Mitgliedern des einstigen „Zirkels schreibender Arbeiter – Bertolt Brecht“ neu gegründet, nimmt den Generationenwechsel in Angriff. Bei seiner Vorstandswahl in der vergangenen Woche, zu der sich der amtierende Vorsitzende Harald Linke aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl stellte, wurde der Germanist und Kunstpädagoge Kurt Kies zum neuen Vorsitzenden des Literaturvereins gewählt.

Der Verein organisiert öffentliche Lesungen und Themenabende zum Beispiel im Rahmen der Interkulturellen Wochen sowie der Chemnitzer Literaturtage „Leselust“. Kurt Kies: „Es wäre toll, wenn wir in Zukunft noch mehr Menschen aus der Region, gerade auch jüngere, für unsere Lesungen aber vor allem auch für das kreative Schreiben und unsere Literaturwerkstätten begeistern könnten.“ In den Werkstätten, die im zweiwöchentlichen Rhythmus stattfinden, kann man verschiedene Literaturgespräche und Textbesprechungen erleben und eigene Texte einbringen.

Die nächsten Termine

Am Mittwoch, 20. September, um 18.30 Uhr präsentiert der Autorenverein und die Initiative „Chemnitz Untold“ Geschichten und Perspektiven von Menschen mit internationaler Herkunft aus Chemnitz. Veranstaltungsort ist die Volksbank an der Zschopauer Straße 254.

Am 4. Oktober macht Heidi Huß mit ihrer Lesung „Frauenpower-Powerfrauen“ um 18 Uhr im Richard-Hartmann-Saal des Kraftwerkes in Chemnitz (Kaßbergstraße 36) den Auftakt, gefolgt von einer Lesung mit Texten von Eberhard Figlarek am 18. Oktober um 18 Uhr am selben Ort.

Am 26. Oktober um 18 Uhr ist der Autorenverein erstmals zu Gast in der Chemnitzer Universitätsbibliothek. (cma)