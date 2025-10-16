Geplanter Klinikverbund zwischen Klinikum Chemnitz und Diakomed-Krankenhaus Hartmannsdorf: Das ist bisher bekannt

Chemnitz Umland
In Südwestsachsen formiert sich ein neuer Klinikverbund. Das Klinikum Chemnitz und das Krankenhaus Hartmannsdorf planen eine strategische Allianz. Was das genau bedeuten soll, sickert langsam durch.
In Südwestsachsen soll vor dem Hintergrund der Krankenhausreform ein neues Kapitel der stationären Gesundheitsversorgung aufgeschlagen werden: Das Klinikum Chemnitz und das Diakomed- Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land streben auf Initiative der Gesellschafter des Diakomed die Bildung eines Klinikverbundes an. Vorbehaltlich der Zustimmung aller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.